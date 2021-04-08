Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, поделилась планами на свой "горячий" апрель

Звезда выпустила новый альбом, но впереди еще много работы, пишет Politeka.net. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм.

Красотка опубликовала пост, в котором позировала, приспустив куртку. Мишель посветила формами в обтягивающем топике, а также похвасталась упругим животиком.

Также певица была в брюках и грубых ботинках, а образ завершили тугие косы по всей голове.

В таком виде красотка позировала на полу при нежном освещении.

"Ух, апрель, у меня на тебя большие планы😅🔥", - поделилась Андраде.

Так, звезда хочет выпустить в TikTok концерт с премьерой всех песен из ЕР. Кроме того, она планирует записать украинскую версию альбома "ÉCHALE", дочитать книгу «7 навыков высокоэффективных людей", девятого апреля отпраздновать день рождения матери.

А в конце списка Мишель сообщила, что готовит танец под один секретный трек.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Это любовь❤️", "Мишель ты огонь! 🔥", "У моей мамы тоже завтра день рождения😃🤗", "Ждём танец, под этот такой секретный трек🥺❤", "Ждууу😌♥️ все видосы с песнями - это КАЙФ!🔥🔥🔥🔥", "На любом языке рада тебя слушать😌🎶но больше на 🇪🇸♥️🔥🔥🔥🔥", "Молодец Мишель Андраде люблю тебя", "Ля какая красивая 😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️🔥🔥😍😍😍😍", "ООО, над украиноязычным треком 😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, бесстыжая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини ошеломила пикантным видео.

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