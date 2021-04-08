Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, поделилась планами на свой "горячий" апрель
Звезда выпустила новый альбом, но впереди еще много работы, пишет Politeka.net. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм.
Красотка опубликовала пост, в котором позировала, приспустив куртку. Мишель посветила формами в обтягивающем топике, а также похвасталась упругим животиком.
Также певица была в брюках и грубых ботинках, а образ завершили тугие косы по всей голове.
В таком виде красотка позировала на полу при нежном освещении.
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"Ух, апрель, у меня на тебя большие планы😅🔥", - поделилась Андраде.
Так, звезда хочет выпустить в TikTok концерт с премьерой всех песен из ЕР. Кроме того, она планирует записать украинскую версию альбома "ÉCHALE", дочитать книгу «7 навыков высокоэффективных людей", девятого апреля отпраздновать день рождения матери.
А в конце списка Мишель сообщила, что готовит танец под один секретный трек.
За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"Это любовь❤️", "Мишель ты огонь! 🔥", "У моей мамы тоже завтра день рождения😃🤗", "Ждём танец, под этот такой секретный трек🥺❤", "Ждууу😌♥️ все видосы с песнями - это КАЙФ!🔥🔥🔥🔥", "На любом языке рада тебя слушать😌🎶но больше на 🇪🇸♥️🔥🔥🔥🔥", "Молодец Мишель Андраде люблю тебя", "Ля какая красивая 😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️🔥🔥😍😍😍😍", "ООО, над украиноязычным треком 😍😍", - написали пользователи сети.
Напомним, бесстыжая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини ошеломила пикантным видео.
А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде распахнула рубашку, побаловав экзотикой.
Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа в узком боди не удержалась и излила душу украинцам.