Одна лучше другой

Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), показала себя и свою молодую маму

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала довольно популярной украинской певицей. Девушка активно развивает социальные сети, где подогревает интерес к своему творчеству и делится кадрами из личной жизни.

В этот раз Мишель опубликовала фотографию со своей мамой. Светлана, так зовут женщину, была в роскошном платье. Андраде стояла в черном и обнимала самую главную женщину в мире.

"Моя самая любимая. Светочка. С днем матери", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и сразу засыпали девушек комплиментами:

"Мамочка моложе тебя что ли ?) 23 ей Богу)", "Какая же красивая", "Красотки невероятны", "Шикарные", "Какие милые", "Милота зашкаливает", "Показалось, что это актриса с Ривердейла", "Мама просто конфетка".

Сообщалось, что известная певица Мишель Андраде показала себя.

Правда, в последнее время в ее миниблоге случилось затишье, которое встревожило фолловеров 24-летней звезды.

Новый пост Андраде, вероятно, проясняет, чем было вызвано «исчезновение» певицы из соцсети.

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