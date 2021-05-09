Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), показала себя и свою молодую маму
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала довольно популярной украинской певицей. Девушка активно развивает социальные сети, где подогревает интерес к своему творчеству и делится кадрами из личной жизни.
В этот раз Мишель опубликовала фотографию со своей мамой. Светлана, так зовут женщину, была в роскошном платье. Андраде стояла в черном и обнимала самую главную женщину в мире.
"Моя самая любимая. Светочка. С днем матери", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили тысячи лайков и сразу засыпали девушек комплиментами:
"Мамочка моложе тебя что ли ?) 23 ей Богу)", "Какая же красивая", "Красотки невероятны", "Шикарные", "Какие милые", "Милота зашкаливает", "Показалось, что это актриса с Ривердейла", "Мама просто конфетка".
Сообщалось, что известная певица Мишель Андраде показала себя.
Правда, в последнее время в ее миниблоге случилось затишье, которое встревожило фолловеров 24-летней звезды.
Новый пост Андраде, вероятно, проясняет, чем было вызвано «исчезновение» певицы из соцсети.
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