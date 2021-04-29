Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), показала себя после изменений во внешности

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица боливийского происхождения не первый год радует своим творчеством украинцев. Красотка не так давно выпустила новый мини-альбом, в котором можно услышать мотивы родины. Мишель Андраде не забывает и о социальных сетях, которые активно ведет, подогревая к своей персоне интерес.

На фото красотка позировала в джинсах с ремнем и белой кофточке. Красотка рукой поправила волосы, чтобы показать розовые пряди, которые выкрасила. На втором фото Мишель стояла спиной, демонстрируя цвет волос с другой стороны.

"Максимально кайфую от этих розовых волос", - написала Мишель под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Милашка", "мне очень нравится", "Вам идет", "Нереальная", "Тебе идет", "Какая привлекательная и очень красивая красавица", "Вы, Мишель, словно сияете, как чистый, блестящий алмаз".

Мы писали, что популярная украинская певица, Мишель Андраде, похвасталась фигурой.

В своем Инстаграм Мишель опубликовала фото, на котором предстала в коротком топе, сверкая упругим животиком, а тонкую талию подчеркнули джинсы на высокой посадке.

Напомним, Мишель Андраде с гордостью рассекретила своего учителя, и это не Потап

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде высунула язык, пошалив в коротком топе перед камерой

Также Politeka сообщала, что соблазнительная подопечная Потапа Мишель Андраде заставила дрожать не только от голоса



