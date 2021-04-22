Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, решила поэкспериментировать с внешностью

Как передает Politeka.net, Андраде очень много экспериментирует со стилем и внешним видом, пытаясь найти свое. Она уже не раз красила волосы, а также меняла стиль одежды. В этот раз молодая красотка решилась на новый эксперимент.

Она опубликовала видео, снятое в салоне красоты, продемонстрировав свою новую модную прическу. Мишель сделала очень хитрый ход, скрыв свою яркую сторону под копной пышных волос. Однако фанатам она показала секретный элемент своего нового стиля – яркие розовые пряди волос.

«Лечение сделали, покрасили, осветлили, подстригли, потанцевали, смеялись, общались! Обожаю девчачьи коллективы», - подписала видео звезда.

В комментариях новый образ певицы вызвал массу восторженных отзывов.

«Мишель это супер какой-то, теперь хочу также) Хорошего настроения. Обнимаю», «Цвет просто вау», «Красота», «Мишель тебе очень идет», «какой цвет крутой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Позитив из «Время и Стекло» подогрел слухи о возможном романе с Мишель Андраде. Как известно, отношения им приписывают после совместной поездки на съемки «Орел и решка». Алексей Завгородний показал несколько кадров в авто с Мишель.

Напомним, что подопечная Потапа Мишель Андраде высунула язык, пошалив в коротком топе перед камерой: "Слишком красиво".

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Мишель Андраде в коротком топе "рассорила" поклонников: "В рубахе или без?".

Также Politeka писала, что Мишель Андраде с гордостью рассекретила своего учителя, и это не Потап: "Самый лучший".