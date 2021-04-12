Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко, показала прогулянку на вулиці
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде не так давно випустила міні-альбом, в якому хотіла показати музику своєї Батьківщини - Болівії, де дівчина народилася. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де ділитися своєю творчістю і просто кадрами звичайного життя.
На фото, яке Мішель опублікувала в Instagram, красуня була в джинсах, кросівках і вузькому топіку. Дівчина стояла біля великого фургона, нахилившись трохи і висунувши язик.
"В один прекрасний сонячний день", - написала Мішель під фотографією.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже красива", "занадто красиво"," в один прекрасний сонячний день, одна прекрасна сонячна дівчина", " це зйомки такі яскраві були?", "Ти як завжди", "Бомба, ракета, петарда".
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