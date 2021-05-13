Певица Мишель Андраде показала необычное кольцо на пальце, выложив кадры в сеть

Как сообщает Politeka.net , украинская певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети. Так, в этот раз красотка в своих Instagram-сторис показала интересные кадры, на которых похвасталась своим оригинальным украшением.

Как видно, Мишель сняла на видео свою руку с интересным колечком на большом пальце. Украшение сделано из бисера белого и розово цвета и красиво сверкает на солнце подчеркивая изящную руку артистки. При этом на еще одно более традиционное кольцо видно на среднем пальце руки Андраде, оно блистает серебристыми переливами.

На кадрах, которое показала Мишель, можно увидеть, что на ней светлые джинсы и розовая кофточка, а на руках сдержанный естественный маникюр. Звезда никак не прокомментировала свои сторис, но видно, что ей хотелось похвастаться обновкой в видео оригинального колечка.

Напомним, бесстыжая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини ошеломила пикантным видео.

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