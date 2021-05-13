Молодая украинская певица Мишель Андраде показала новый загадочный образ в преддверии выхода новой версии своей песни

Как сообщает Politeka.net, певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем звезда рассказала о грядущей премьере.

«Уже завтра вы услышите, как Échale звучит на украинском! Когда мы выпускали украинскую песню «Не знаю», не ожидали, что она станет одним из самых ротируемых хитов! Надеюсь, что Échale станет хитом вашего лета!», - написала Андраде.

Этот пост она сопроводила своим новым фото. На нем девушка позирует в вызывающем образе. Мишель полулежит на полу в затемненной комнате, где на нее падают лишь отдельные лучи света, а большая часть лица и тела закрыты тенями.

Из одежды на певице можно рассмотреть лишь темный лиф, перчатки и ботинки. Волосы Андраде собраны в высокий хвост, а ее образ дополняют большие серьги в виде колец.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Мы в это верим!», «Красотка просто», «Я люблю украинскую Мишельку, она для меня словно хорошенько поперченная галушечка», «Wow детка», «Какая же красивая очень тебя люблю», - пишут люди.

Напомним, моложавую маму подопечной Потапа Мишель Андраде спутали с голливудской звездой: "Актриса с Ривердейла".

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде заинтриговала словами после неожиданного исчезновения: «Погрузилась с головой в…».

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