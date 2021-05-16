Украинский певец Никита Ломакин, который встречался с Мишель Андраде и участвовал в последнем сезоне "Голоса страны", впечатлил совместным кадром с Надей Дорофеевой

Как передает Politeka.net, Никита Ломакин прославился еще в подростковом возрасте, когда прошел в прямые эфиры вокального шоу «Х-фактор». Там парень очень хорошо зарекомендовал себя, но после проекта пропал со сцены. В 2021 году артист решил вновь заявить о себе и пришел на шоу «Голос страны». Там он попал в команду Тины Кароль, которая ранее записала с ним дуэт.

23-летний Ломакин часто радует публику яркими публикациями в Instagram, где подогревает к себе интерес. На свежем фото он позировал в обнимку с еще одним тренером «Голоса» Надей Дорофеевой. Певица была одета в невероятно красивое платье салатового оттенка. Она крепко прижалась к Ломакину, а он мечтательно посмотрел вверх.

В комментариях звездам оставили массу приятных слов.

«С такой девушкой хоть на край света», «Красивые», «Ваушные», «Красивая пара», «Повезло тебе», «Ты счастлив?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ломакин пошутил над своей внешностью.

"За ваше здоровье, каждое утро я как бабочка превращаюсь из азиата а турка", - написал Никита.

Напомним, что экс-бойфренд Мишель Андраде и звезда «Голосу країни» Ломакин удивил своим развлечением: «Так необычно, класс!».

Как сообщала Politeka, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин похвастался, с какой красоткой теперь встречается: "Барон".

Также Politeka писала, что экс-бойфренда Андраде и звезду «Голосу країни» Ломакина сравнили с Даном Баланом: красноречивые кадры.