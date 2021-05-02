Екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін показав, як проводить Великдень

Як повідомляє Politeka.net новим фото учасник "Голосу країни" поділився у своєму акаунті в Іnstagram.

Якщо багато хто в цей день виставляють в Мережі фото великодніх кошиків з пасками і яйцями або святкових столів, то Ломакін вирішив відзначитися.

"Христос Воскрес! Я їду в ліс", - написав він, і опублікував знімок, на якому зображений з велосипедом на тлі сонячного весняного пейзажу.

На пост активно відреагували користувачі Мережі.

"Гарного відпочинку😉 там холодно напевно", "Воістину Воскрес! Полювання на Пасхального кролика?😅", "Воістину Воскрес! Микита з Великоднем", "який гарний", "нарешті вибрався на природу", "Так незвично, класно! І Вас зі святом", "Воістину воскрес. Прекрасного дня тобі і відмінного настрою", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Ломакін, який розлучився з Мішель Андраде, раніше розповів, що тепер зустрічається зі Світланою Сакаль.

Ефектна блондинка добре відома в шоу-бізнесі. Вона танцює на одній сцені з топовими артистами (наприклад, зараз вона танцівниця у Наді Дорофєєвої), а також — на ТБ-проектах. А раніше дівчина виступала в шоу-балеті Дана Балана.

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