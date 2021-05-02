Экс-бойфренд Мишель Андраде Никита Ломакин показал, как проводит Пасху

Как сообщает Politeka.net новым фото участник "Голосу країни" поделился в своем аккаунте в Іnstagram.

Если многие в этот день выставляют в Сети фото пасхальных корзин с куличами и яйцами или праздничных столов, то Ломакин решил отличиться.

«Христос Воскрес! Я еду в лес», - написал он, и опубликовал снимок, на котором запечатлен с велосипедом на фоне солнечного весеннего пейзажа.

На пост активно отреагировали пользователи Сети.

«Хорошего отдыха😉 там холодно наверно», «Воистину Воскрес! Охота на Пасхального кролика?😅», «Воистину Воскрес! Никита с Пасхой», «Какой красивый», «Наконец-то выбрался на природу», «Так необычно, класс! И Вас с праздником», «Воистину воскрес. Прекрасного дня тебе и отличного настроения», - пишут в комментариях.

Напомним, Ломакин, который расстался с Мишель Андраде, раньше рассказал, что теперь встречается со Светланой Сакаль.

Эффектная блондинка хорошо известна в шоу-бизнесе. Она танцует на одной сцене с топовыми артистами (например, сейчас она танцовщица у Нади Дорофеевой), а также — на ТВ-проектах. А раньше девушка выступала в шоу-балете Дана Балана.

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