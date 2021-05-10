Екс-бойфренд Мішель Андраде, молодий співак Микита Ломакін вразив свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, Микита Ломакін став зіркою останнього сезону "Голосу країни", хоч йому і не вдалося потрапити у фінал. Артист дуже добре показав себе в команді Тіни Кароль і навіть вразив екс-тренера шоу Дана Балана.

У себе в Instagram хлопець часто публікує фото і відео зі свого життя. Цього разу він вирішив спародіювати англійську пісню, фактично, вигадавши свою мову.

«Я дуже сподіваюся, що американці ніколи не подивляться це відео.. всі, хто добре знає англійську, напишіть в коментах, про що я сказав на початку, бо я не зрозумів», - пожартував Ломакін.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів. Також його порівняли з Даном Баланом, який теж іноді співає пісні вигаданою мовою.

"Ну як сказати", "Красунчик", «Ух, яка англійська», «зробив мій день», «Я, коли мама попросила сказати щось англійською", "це вигадана мова... Дан Балан на такій написав Лендо Календо", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ломакін майже п'ять років зустрічався з відомою співачкою Мішель Андраде. Про це він розповідав і в шоу "Голос".

Нагадаємо, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін після вильоту з "Голосу країни" зізнався, що його пов'язує з Дорофєєвою: фото.

А ще Politeka повідомляла, що екс-бойфренд Мішель Андраде і зірка «Голосу країни» Ломакін здивував видом на домашньому фото: "як метелик".

Також Politeka писала, що екс-бойфренд Мішель Андраде і зірка "Голосу країни" Ломакін здивував своєю розвагою: "так незвично, клас!".