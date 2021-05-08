Український співак Микита Ломакін, який зустрічався з Мішель Андраде і брав участь на "Голосі країни", показав себе

Як пише Politeka.net, Ломакін познайомився з Андраде, коли їй було 15 років. Пара зустрічалася, а потім навіть жили разом. Микита також брав участь у шоу"Голос країни". Зараз співак активно веде соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.

На фото Ломакін позував у футболці. Хлопець був за столом, взявши чашку з чимось.

"За ваше здоров'я, щоранку я як метелик перетворююся з азіата а турка", - написав Микита.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ну, Нікіт, все одно ти хоч азіатом, хоч турком будеш всім подобається", "як мило"," Мурімурі"," як Микита красиво п'є чай"," Ну дядько, це естетика, ніяк інакше","кращий азіат і турків".

Ми писали, що екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін показав, як проводить Великдень.

Якщо багато хто в цей день виставляють в Мережі фото великодніх кошиків з пасками і яйцями або святкових столів, то Ломакін вирішив відзначитися.

"Христос Воскрес! Я їду в ліс", - написав він, і опублікував знімок, на якому зображений з велосипедом на тлі сонячного весняного пейзажу.

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