Український співак Микита Ломакін, який зустрічався з Мішель Андраде і брав участь на "Голосі країни", показав себе
Як пише Politeka.net, Ломакін познайомився з Андраде, коли їй було 15 років. Пара зустрічалася, а потім навіть жили разом. Микита також брав участь у шоу"Голос країни". Зараз співак активно веде соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.
На фото Ломакін позував у футболці. Хлопець був за столом, взявши чашку з чимось.
"За ваше здоров'я, щоранку я як метелик перетворююся з азіата а турка", - написав Микита.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ну, Нікіт, все одно ти хоч азіатом, хоч турком будеш всім подобається", "як мило"," Мурімурі"," як Микита красиво п'є чай"," Ну дядько, це естетика, ніяк інакше","кращий азіат і турків".
Ми писали, що екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін показав, як проводить Великдень.
Якщо багато хто в цей день виставляють в Мережі фото великодніх кошиків з пасками і яйцями або святкових столів, то Ломакін вирішив відзначитися.
"Христос Воскрес! Я їду в ліс", - написав він, і опублікував знімок, на якому зображений з велосипедом на тлі сонячного весняного пейзажу.
Нагадаємо, зірка "Голосу країни" Ломакін крутить кохання з екс- "нареченою" Дана Балана
Також Politeka повідомляла, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін після вильоту з "Голосу країни" зізнався, що його пов'язує з Дорофєєвою
А ще Politeka писала, що Кароль дала зрозуміти, чому розпрощалася з екс-бойфрендом Мішель Андраде Ломакіним на "Голосі країни"