Певица Тина Кароль сделала громкое заявление об участнике "Голосу країни" Никите Ломакине
Закулисный ведущий проекта Слава Демин задал 36-летней певице провокационный вопрос. Соответствующее видео с ответом Тины опубликован на YouTube-канале "Голосу країни", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Демин поинтересовался у Кароль, кого, по ее мнению, не хватает на украинской сцене: девушек или парней.
"Вообще мужчин мало, в целом. Как угроза это звучит!", - ответила певица и рассмеялась.
Слава предположил, что сейчас особенно не хватает мужчин-секс-символов, с чем Кароль поспешила согласиться.
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"У тебя в команде Никита Ломакин - он реально уже готовый секс-символ...", - вспомнил об участнике ведущий.
"Ну и что?", - скептически ответила певица.
"Ему, мне кажется, не хватает только репертуара", - продолжил Демин.
"Не всем нужна моя помощь. Не всем нужна я. И не все готовы начинать сегодня. Вот, в чем прикол. Иногда нужно побыть "в бочке" (как выдержанное вино)", - удивила резким ответом Кароль.
А на вопрос, чего именно не хватает Ломакину, может, ему стоит поменять репертуар, Тина заявила, что "ему надо просто созреть".
Примечательно, что по итогам первого прямого эфира (когда, собственно и беседовали Демин с Кароль), Ломакин был вынужден покинуть "Голос країни".
"Друзья, спасибо вам большое, я проиграл, я суперсчастливый!.. Спасибо вам огромное, я свою цель выполнил. Вы лучшие!", - так комментировал свой вылет Никита.
Добавим, незадолго до участия в шоу Ломакин расстался с певицей Мишель Андраде, с которой был в отношениях целых пять лет. Горячий и холостой красавчик заинтриговал Тину своим голосом и харизмой, попав к ней в команду, однако, как видим они не сработались.
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