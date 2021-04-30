Экс-бойфренд Мишель Андраде Никита Ломакин засветил отношения с бывшей невестой Дана Балана

Как сообщает Politeka.net Никита Ломакин поделился в своем аккаунте в Іnstagram коротким видео в разделе Stories. На видео они с красивой блондинкой Светланой веселятся в машине, а ранее рассказывал, что встречаются. Отметим, что до этого девушке приписывали роман с Даном Баланом. Некоторые СМИ даже успели назвать СВетлану его невестой. Парочка просто в кураже - движнячат во время движения и поют песню Тины Кароль "Хороший парень". Самое интересное, что раньше блондинку называли невестой Балана.

Известно, что незадолго до участия в шоу Ломакин расстался с певицей Мишель Андраде, с которой был в отношениях целых пять лет. Ломакин раньше рассказывал, что встречается со Светланой Сакаль. Эффектная блондинка хорошо известна в шоу-бизнесе. Она танцует на одной сцене с топовыми артистами (например, сейчас она танцовщица у Нади Дорофеевой), а также — на ТВ-проектах. А раньше девушка выступала в шоу-балете Дана Балана.

Дан Балан познакомимся с хореографом и танцовщицей Светланой Сакаль несколько лет назад, когда пригласил девушку в свой шоу-балет. Практически с первых дней знакомства пару заподозрили в романе. Некоторые СМИ уже успели сообщить, что Дан Балан впервые готовится к свадьбе, ведь отношения со Светланой могут закончится предложением руки и сердца.



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