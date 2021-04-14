Экс-бойфренд Мишель Андраде Никита Ломакин впервые показал свою девушку
Произошло это во время первого прямого эфира шоу "Голос країни-11". (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз)
Возлюбленная Ломакина поддерживала его прямо на сцене. Оказалось, что новой избранницей певца стала танцовщица Светлана, которая хорошо известна в шоу-бизнесе, так как выступает с топовыми артистами, а также — на популярных ТВ-проектах.
Во время прямого эфира на шоу "Голос країни-11" девушка вместе с Никитой участвовала в пикантной постановке с кроватью. Смелый номер впечатлил зрителей.
Деньги на жилье массово хотят раздать украинцам, на каких условиях и что задумали в Раде: "Для тех, кто..."
На «Голосі країни» неожиданный поворот, вернется знаменитый экс-тренер: «Участникам выпадет шанс…»
51-летняя Лопес в пикантной позе блеснула своей гордостью в приспущенной рубашке: "После свидания..."
Екатерина Кухар засветила свою "лачугу" на Шри-Ланке с необычным душем: "Как Робинзон Крузо..."
Будем отдыхать четыре дня подряд и не только: в мае украинцы получат длительные выходные
"Какие страсти на сцене, вау", - комментируют видео в Сети.
Отметим, в третьем эфире «Липсинк баттл» Никита Ломакин после выступления Мишель Андраде сам впервые рассказал, что его новая возлюбленная – танцовщица.
«Блондинка справа. Видите, какой у нас современный мир, дружный» , - сказал певец, указывая на подтанцовку Michelle Andrade, которая в тот раз пародировала Рики Мартина.
Как известно, Ломакин является экс-бойфрендом певицы Мишель Андраде. Они познакомились в 2013 году на «Х-факторе», когда были еще подростками. А отношения начали, когда Андраде было 17 лет и встречались пять лет.
Ломакин ранее заявлял, что причиной их расставания с Андраде стала ее чрезмерная ревность и его незрелость.
Напомним, Кароль запрыгнула в кровать к горячему экс-бойфренду Мишель Андраде Ломакину: "Я суперсчастливый!"
Как сообщала Politeka, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин заставил Тину Кароль кайфовать: "Были вдвоем..."
Также Politeka писала, что экс-бойфренд Андраде Ломакин подпортил танец Балана и Кароль на "Голосі країни", что пошло не так: "Гнать надо его..."