Экс-бойфренд Мишель Андраде Никита Ломакин впервые показал свою девушку

Произошло это во время первого прямого эфира шоу "Голос країни-11". (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз)

Возлюбленная Ломакина поддерживала его прямо на сцене. Оказалось, что новой избранницей певца стала танцовщица Светлана, которая хорошо известна в шоу-бизнесе, так как выступает с топовыми артистами, а также — на популярных ТВ-проектах.

Во время прямого эфира на шоу "Голос країни-11" девушка вместе с Никитой участвовала в пикантной постановке с кроватью. Смелый номер впечатлил зрителей.

"Какие страсти на сцене, вау", - комментируют видео в Сети.

Отметим, в третьем эфире «Липсинк баттл» Никита Ломакин после выступления Мишель Андраде сам впервые рассказал, что его новая возлюбленная – танцовщица.

«Блондинка справа. Видите, какой у нас современный мир, дружный» , - сказал певец, указывая на подтанцовку Michelle Andrade, которая в тот раз пародировала Рики Мартина.

Как известно, Ломакин является экс-бойфрендом певицы Мишель Андраде. Они познакомились в 2013 году на «Х-факторе», когда были еще подростками. А отношения начали, когда Андраде было 17 лет и встречались пять лет.

Ломакин ранее заявлял, что причиной их расставания с Андраде стала ее чрезмерная ревность и его незрелость.

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