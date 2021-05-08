Украинский певец Никита Ломакин, который встречался с Мишель Андраде и участвовал на "Голосе страны", показал себя

Как пишет Politeka.net, Ломакин познакомился с Андраде, когда ей было 15 лет. Пара встречалась, а потом даже жили вместе. Никита также участвовал в шоу "Голос страны". Сейчас певец активно ведет социальные сети, где подогревает к себе интерес.

На фото Ломакин позировал в футболке. Парень был за столом, взяв чашку с чем-то.

"За ваше здоровье, каждое утро я как бабочка превращаюсь из азиата а турка", - написал Никита.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ну, Никит, все равно ты хоть азиатом, хоть турком будешь всем нравится", "Как мило", "Муримури", "Как Никита красиво пьёт чай", "Ну дядя, это эстетика, никак иначе", "лучший азиат и турок".

Мы писали, что экс-бойфренд Мишель Андраде Никита Ломакин показал, как проводит Пасху.

Если многие в этот день выставляют в Сети фото пасхальных корзин с куличами и яйцами или праздничных столов, то Ломакин решил отличиться.

«Христос Воскрес! Я еду в лес», - написал он, и опубликовал снимок, на котором запечатлен с велосипедом на фоне солнечного весеннего пейзажа.

Напомним, звезда "Голосу країни" Ломакин крутит любовь с экс-"невестой" Дана Балана

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