Екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін розповів, що його пов'язує з суддею проекту "Голос" Надею Дорофєєвою
Як відомо, на пісенному шоу «Голос» молодий чоловік після першого ефіру повинен був покинути його.
"Друзі, я програв, я суперщасливий!.. Спасибі вам величезне, я свою мету виконав. Ви найкращі!", - так коментував свою поразку молодий чоловік, який привернув увагу зірок своєю харизмою.
Судді звернули увагу на молодого чоловіка, який захопив своїм виступом. Додамо, незадовго до участі в шоу Ломакін розлучився зі співачкою Мішель Андраде, з якою був у відносинах цілих п'ять років. А нещодавно сам Микита згадав про дещо цікаве - як виявилося, спілкувався він не тільки з Тіною Кароль на проекті, раніше Ломакін також знав особисто і співачку Надю Дорофєєву.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Олег Винник, в житті якого з'явилася красуня з "Х-Фактора", оголосив про важливу подію: "Слава Богу!"
Чоловік Дорофєєвої Дантес дозволив собі зайве з фанаткою, Надя не стерпіла: "Може, головою подумаєш?"
Дан Балан з'явився поруч із красунею-блондинкою, в Мережі розкрили деталі: "Все, Тінка у відставці?"
Винника запідозрили в романі з відомою співачкою-красунею: "Явно і відкрито проявляв свій інтерес"
"цікавий факт, Надя Дорофєєва і Микита Ломакін вчилися в одній школі» - сказано в підписі до фото Наді з двома школярами, серед яких є і сам артист.
Зазначимо, до цього закулісний Ведучий проекту Слава Дьомін поставив Кароль провокаційне запитання. Дьомін поцікавився у Кароль, кого, на її думку, не вистачає на українській сцені: дівчат або хлопців. Слава припустив, що зараз особливо не вистачає чоловіків-секс-символів, з чим Кароль поспішила погодитися.
"У тебе в команді Микита Ломакін - він реально вже готовий секс-символ... Йому, мені здається, не вистачає тільки репертуару", - продовжив Дьомін.
"Не всім потрібна моя допомога. Не всім потрібна я. і не всі готові починати сьогодні. Ось, в чому прикол. Іноді потрібно побути " в бочці "(як витримане вино)", - здивувала різкою відповіддю Кароль.
Нагадаємо, що екс-коханий Мішель Андраде Ломакін показав свою нову пасію-блондинку: "не прогадав"