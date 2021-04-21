Екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін розповів, що його пов'язує з суддею проекту "Голос" Надею Дорофєєвою

Як відомо, на пісенному шоу «Голос» молодий чоловік після першого ефіру повинен був покинути його.

"Друзі, я програв, я суперщасливий!.. Спасибі вам величезне, я свою мету виконав. Ви найкращі!", - так коментував свою поразку молодий чоловік, який привернув увагу зірок своєю харизмою.

Судді звернули увагу на молодого чоловіка, який захопив своїм виступом. Додамо, незадовго до участі в шоу Ломакін розлучився зі співачкою Мішель Андраде, з якою був у відносинах цілих п'ять років. А нещодавно сам Микита згадав про дещо цікаве - як виявилося, спілкувався він не тільки з Тіною Кароль на проекті, раніше Ломакін також знав особисто і співачку Надю Дорофєєву.

"цікавий факт, Надя Дорофєєва і Микита Ломакін вчилися в одній школі» - сказано в підписі до фото Наді з двома школярами, серед яких є і сам артист.

Зазначимо, до цього закулісний Ведучий проекту Слава Дьомін поставив Кароль провокаційне запитання. Дьомін поцікавився у Кароль, кого, на її думку, не вистачає на українській сцені: дівчат або хлопців. Слава припустив, що зараз особливо не вистачає чоловіків-секс-символів, з чим Кароль поспішила погодитися.

"У тебе в команді Микита Ломакін - він реально вже готовий секс-символ... Йому, мені здається, не вистачає тільки репертуару", - продовжив Дьомін.

"Не всім потрібна моя допомога. Не всім потрібна я. і не всі готові починати сьогодні. Ось, в чому прикол. Іноді потрібно побути " в бочці "(як витримане вино)", - здивувала різкою відповіддю Кароль.

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