Экс-бойфренд Мишель Андраде, молодой певец Никита Ломакин впечатлил свежими кадрами

Как передает Politeka.net, Никита Ломакин стал звездой последнего сезона «Голоса страны», хоть ему и не удалось попасть в финал. Артист очень хорошо показал себя в команде Тины Кароль и даже впечатлил экс-тренера шоу Дана Балана.

У себя в Инстаграм парень часто публикует фото и видео из своей жизни. В этот раз он решил спародировать английскую песню, фактически, выдумав свой язык.

«Я очень надеюсь, что американцы никогда не посмотрят это видео.. все, кто хорошо знает английский, напишите в комментах, о чем я сказал в начале, бо я не понял», - пошутил Ломакин.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов. Также его сравнили с Даном Баланом, который тоже иногда поет песни на выдуманном языке.

«Ну как сказать», «Красавчик», «Ух, какой английский», «Сделал мой день», «Я, когда мама попросила сказать что-то на английском», «это выдуманный язык... Дан Балан на таком написал Лендо Календо», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ломакин почти пять лет встречался с известной певицей Мишель Андраде. Об этом он рассказывал и в шоу "Голос".

Напомним, что экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин после вылета из "Голосу країни" сознался, что его связывает с Дорофеевой: фото.

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