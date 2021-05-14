Колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін показав спекотне фото з гримерки

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так нещодавно зірковий красень показала у своєму мікроблозі дивовижне фото, на якому позує в компанії гарячих подружок, серед яких і його нова дівчина Світлана.

Як видно, Микита і його подружки відображені в гримерці, перед або після його виступу. Всі ці дівчата з шоу-балету, який супроводжує виступи різних артистів, зокрема, і самого Ломакіна, і його колишньої Мішель Андраде. Серед них є і Світлана - блондинка, яка стоїть поруч з хлопцем і яку він ніжно обіймає за талію.

Відзначимо, що і дівчина у своїх Instagram-сторіс не приховує свої почуття до Микити. Так, нещодавно вона виклала відео, на якому показала свій великий телевізор, де дивиться виступ хлопця. Крім того, вона запостила в соцмережу той же знімок, що і Микита з гримерки.

Користувачі в коментарях почали бурхливо обговорювати відносини парочки і гаряче фото, яке показав Ломакін: "Спасибі тобі", "Вогонь", "Кайф працювати з тобою", "Якби я був султан, був би холостий", "Яка краса", "Насправді, ці три дівчинки класні, але можна було залишити тільки Світлану", "Барон", "Такі котики красиві", "Красива пара", "Дуже красиво".

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