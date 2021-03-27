Красунчик Микита Ломакін вийшов на сцену "Голосу країни" і розбурхав не тільки глядачок, а й зіркових тренерів

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін знову викликав фурор на сцені вокального шоу. Як тільки хлопець вийшов на сцену, так відразу ж викликав бурхливу реакцію не тільки глядацького залу, а й зіркових тренерів, особливо їх жіночу частину. Цей відеофрагмент хлопець опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Ролик починається з того, що ведучий проекту Юрій Горбунов оголошує вихід Микити на сцену. Потім хлопець спішно виходить з посмішкою на обличчі в тут же кокетливо махає рукою всім присутнім, особливо тренерам. Виступати Ломакін вийшов дуже ошатним-на ньому класичні чорні штани і білосніжна сорочка з розв'язаною темним метеликом на шиї. На голові красеня пишні кучері, а на обличчі легка елегантна неголеність і чарівна посмішка.

Треба сказати, що цей вітаючий жест рукою справив враження на членів журі, особливо на Надю Дорофєєву і Тіну Кароль, хоча відреагували також Монатік і Олег Винник. Жінки не встояли перед чарівним хлопцем, і почали обговорювати його вітання, маша руками у відповідь. Шанувальниці в коментарях до відео теж не залишилися байдужі і почали засипати Микиту компліментами. "Твій виступ був мега професійними крутим! Привіт! Ти запалив цю сцену", "коли всі думають, що ти с*кс-символ, а в душі ти трохи англійська королева", "дуже прям", "Красунчик", "вогонь", - пишуть в коментарях до публікації Ломакіна.

Нагадаємо, що змарнілий екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін налякав виснаженим виглядом: "я схуд, тому що..."

Як повідомляла Politeka, екс-коханий Мішель Андраде Ломакін показав свою нову пасію-блондинку: "не прогадав"

Також Politeka писала, що екс-коханий Мішель Андраде Ломакін засвітився з красунею в прозорому вбранні: "щось більше ніж…"