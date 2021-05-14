Бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин показал жаркое фото из гримерки

Как сообщает Politeka.net, участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так недавно звездный красавчик показала в своем микроблоге удивительное фото, на котором позирует в компании горячих подружек, среди которых и его новая девушка Светлана.

Как видно, Никита и его подружки запечатлены в гримерке, перед или после его выступления. Все эти девушки из шоу-балета, который сопровождает выступления разных артистов, в частности, и самого Ломакина, и его бывшей Мишель Андраде. Среди них есть и Светлана – блондинка, которая стоит рядом с парнем и которую он нежно обнимает за талию.

Отметим, что и девушка в своих Instagram-сторис не скрывает свои чувства к Никите. Так, недавно она выложила видео, на котором показала свой большой телевизор, где смотрит выступление парня. Кроме того, она запостила в соцсеть тот же снимок, что и Никита из гримерки.

Пользователи в комментариях начали бурно обсуждать отношения парочки и горячее фото, которое показал Ломакин: "Спасибо тебе", "Огонь", "Кайф работать с тобой", "Если б я был султан, был бы холостой", "Какая красота", "На самом деле, эти три девочки классные, но можно было оставить только Свету", "Барон", "Такие котики красивые", "Красивая пара", "Очень красиво".

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