Известная украинская певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей "Орел и Решка", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап). Красотка не так давно выпустила новый мини-альбом, а сейчас стала новой ведущей "Орла и Решки". Не забывает красотка и об Инстаграм, где регулярно делится интересным контентом.

В этот раз Мишель опубликовала фото, на котором была в джинсовых штанах и куртке, которую спустила с плеч, а также белом топе и бандане. Красотка на паре фото показала себя из разных ракурсов, впечатляя фигурой.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие джинсы", "Нереальная", "Солнечная", "Уже безумно жду выпусков "Орел и Решка", "Какая красивая", "Наша Мишелька-вермишелька", "Вау, какая же красивая", "Обажаю эту девочку! Хочется больше видеть ее в телевизоре!", "Ну чё, когда будет коллаб с Крисом Брауном?".

Сообщалось, что известная украинская певица Мишель Андраде засветилась в компании популярного юмориста, Кирилла Макашова.

В этот раз коллегой звезды стал популярный юморист Кирилл Макашов. Фото с ним красотка разместила в своем Инстаграм. На снимке стильная Андраде предстала в белом топе и разных аксессуарах.

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