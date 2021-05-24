Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя и рассказала о награде

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является успешной украинской певицей, которой занят продюсерский центр Алексея Потапенко (Потапа) и Ирины Горовой. Красотка не так давно выпустила мини-альбом, а сейчас решила похвастаться своим очередным достижением.

Так, в Инстаграм, Мишель опубликовала фото, на котором позировала в белом платье. Девушка набросила сверку джинсовую куртку, а образ дополнила стильными сапогами. Андраде стояла на газоне, выставив одну ножку, а в руке держала награду.

"Благодарю Топ-хит Украины. Очень приятно получать такие награды

Песня 2020 года "не знаю", - написала Мишель под кадром.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Класс, поздравляю", "Поздравляем", "Поздравляю, надеюсь это не одна такая награда в твоей жизни", "Вау", "Вы талантливая певица и красивая девушка Мишель Андраде!", "Заслужила!"

Сообщалось, что известная украинская певица Мишель Андраде показала себя, поделившись радостью.

В этот раз Мишель опубликовала фото, на котором позировала цветочном платье с кроем "для беременных". Красотка улыбалась, позируя на фоне древних колонн.

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