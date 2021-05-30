Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя и рассказала о проблеме

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде успела построить карьеру успешной украинской певицы, заключив контракт с продюсерским центром Алексея Потапенко (Потапа). Красотка также недавно стала новой ведущей "Орла и Решки", а также ведет активно Инстаграм, где делиться многим интересным.

На фото, которое Андраде опубликовала в сторис, красотка была в белом наряде, снимая себя на телефон крупным планом. Как можно заметить, на улице был ветер и волосы у Мишель были растрепанными. Девушка улыбалась и смотрела прямо в камеру.

"Я час ровняла волосы. И что?", - написала Мишель.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Сообщалось, что бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин опубликовал видео с Тиной Кароль, которую считает лучшим тренером.

Так, недавно звездный красавчик опубликовал в своем микроблоге видео, где Тина Кароль слушает слова песни в исполнении Ломакина.

"Тина Кароль заценила ...", - такую подпись добавил Ломакин к своему посту.

Напомним, Мишель Андраде удачно подчеркнула фигуру узким топом и необычными джинсами

А еще Politeka писала, что экс-бойфренд Мишель Андраде и звезда "Голосу країни" Ломакин напугал окровавленной головой

Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в платье с эффектным разрезом показала свою гордость



