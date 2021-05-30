Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя и рассказала о проблеме
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде успела построить карьеру успешной украинской певицы, заключив контракт с продюсерским центром Алексея Потапенко (Потапа). Красотка также недавно стала новой ведущей "Орла и Решки", а также ведет активно Инстаграм, где делиться многим интересным.
На фото, которое Андраде опубликовала в сторис, красотка была в белом наряде, снимая себя на телефон крупным планом. Как можно заметить, на улице был ветер и волосы у Мишель были растрепанными. Девушка улыбалась и смотрела прямо в камеру.
"Я час ровняла волосы. И что?", - написала Мишель.
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Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.
Сообщалось, что бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин опубликовал видео с Тиной Кароль, которую считает лучшим тренером.
Так, недавно звездный красавчик опубликовал в своем микроблоге видео, где Тина Кароль слушает слова песни в исполнении Ломакина.
"Тина Кароль заценила ...", - такую подпись добавил Ломакин к своему посту.
Напомним, Мишель Андраде удачно подчеркнула фигуру узким топом и необычными джинсами
А еще Politeka писала, что экс-бойфренд Мишель Андраде и звезда "Голосу країни" Ломакин напугал окровавленной головой
Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в платье с эффектным разрезом показала свою гордость