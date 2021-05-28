Бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин опубликовал серию постов, которая соединяется в одну картинку

Как сообщает Politeka.net, участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин часто радует публику новыми публикациями на своей странице в Instagram. Так недавно звездный красавчик опубликовал в своем микроблоге три поста, которые на его старнице выглядят, как одна картинка.

"С*ка...", - такую подпись добавил Ломакин к каждому посту.

Как видно, Никита запечатлен лежащим в луже крови лицом к земли. Его волосы тоже касаются крови, на носу серебристкая заклепка. Красавчик не смотрит в объектив, он печально смотрит на кровь с приоткрытым ртом. Скорее всего, Никита Ломакин готовит новый перформанс.

Поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая парня комплиментами и восторженными словами. Некоторые заподозрили, что "Сука" - будет названием нового хита Ломакина.

"Ого!", "Когда ждать??🔥🔥", "Краш😍", "Вааааааау", "С фанатом", "Описание такое же прекрасное как и ты😌 ", " На мыло в душе наступил...помянем ", " Когда ждать суку ?", "ник, ты вот это так не пугай!!! ", "Открываешь свою ленту, а там человек по частям раскидан через пост", "Никита, у Вас достаточно таланта, чтоб не прибегать к таким вот шок методам по привлечению внимания...😢", "Кто тебя так разозлил?", "Мокрый пол наверное был)", - пишут поклонники в комментариях к фото.

Напомним, что осунувшийся экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин напугал изможденным видом: "Я похудел, потому что...".

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