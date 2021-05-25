Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, засветилась в компании популярного юмориста, Кирилла Макашова

Звезда не только занимается певческой карьерой, но также сейчас ведет шоу "Орел и Решка", пишет Politeka.net. Артистка рассказывает о разных странах вместе со своими коллегами.

В этот раз коллегой звезды стал популярный юморист Кирилл Макашов. Фото с ним красотка разместила в своем Инстаграм. На снимке стильная Андраде предстала в белом топе и разных аксессуарах.

"В нашем багаже еще не так много стран 😁 Мы с @orelireshka_official и @makashovskiy сейчас находимся в 6ой стране по счету – по сути ничего не увидели, но уже успели познакомиться с очень многими интересными «землянами» в предвкушении новых приключений! Скороооо очень скоро!!! 5 июня первый выпуск на @novy_channel ОМАЙЙГАД😁✈️🙌🏽", - написала Мишель.

За два часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Мишелька ты Кайф!!!!!💛", "Крутыыыыые", "Кидаю завистливый коммент вместо камня)))", "как всегда, самая красивая в Мире)", "Мишель Андраде самая весёлая,талантливая,яркая,лингвист творческая личность и потрясающая,новая телеведущая программы орла и Решки!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💯💯💯💯💯💯✌👨‍✈️", "Мишель куколка!!!!Будет супер!!!👏👏👏", "Ждём с нетерпением выпуск❤️❤️❤️", "Жду с нетерпением! Я КАЙФУЮ ОТ ТЕБЯ, МИШЕЛЬ ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

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