Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) дал интервью телеведущей Кате Осадчей вместе со своим сыном, Андреем

Украинский продюсер дал небольшое интервью Кате Осадчей в рамках первого сольного концерта Нади Дорофеевой, передает Politeka.net.

Кроме темы выступления артистки, Осадчая затронула - личные. В частности, ведущая передачи "Світське Життя" отметила, что восьмого мая рэпер отпраздновал свое 40-летие, отметив, что это была громкая вечеринка.

Однако в тему вмешался подросший 12-летний сын Потапа, Андрей, который резко осадил Осадчую на глазах отца.

"Во-первых, она (вечеринка - ред.) была не громкая... Он праздновал в ресторане и там было очень мало людей, 20 с чем-то человек, поэтому он не так уж и хорошо отгулял 40-летие", - рассказал Андрей.

Потап сообщил, что очень скромно отпраздновал свой день рождения, потому что мама и папа сказали ему не отмечать 40-летие.

Далее исполнитель поделился, что ему подарили. В частности, это были сережки с белыми и черными бриллиантами, и терапию с тренером, с которым нужно медитировать.

" У меня есть все, Катя. Машины есть, квартиры есть, большая популярность есть, душа есть, картины. Мне очень нравится искусство. Я всем сказал, подарите мне произведение искусства. Я теперь уже коллекционирую. 40 лет!", - рассказал певец.

Отметим, Потап родился в Киеве, занимался спортом, но больше всего его всегда притягивала музыка.

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