Популярная певица Настя Каменских повеселила фанатов признанием на интервью у Славы Демина

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно откровенно рассказала о последствиях коронавируса, часто радует своих фанатов яркими фото и видео на странице в Instagram. Недавно звезда побывала на интервью у известного радиоведущего Славы Демина и, похоже, он застал певицу врасплох.

В своих Instagram-сторис ведущий выложил забавный видеофрагмент с вопросом Насте Каменских, отчего она растерялась. Однако, довольно быстро собралась и ответила. В сторис видно, что кто-то из фанатов спросил у Демина, будет ли выпуск с Настей, и он ответил, что будет, выложив этот короткий фрагмент.

Вопрос, который спровоцировал Каменских на крик и почти истерику звучал так: "Когда последний раз наедалась на ночь?". Певица растерялась и даже начала кричать, пытаясь вспомнить. "Ааааа, не помню! Ладно, давай так, давай так. Где-то полгода назад? Да! Когда были новогодние праздники!", - собравшись с мыслями ответила Настя.

Похоже интервью Каменских у Демина получилось весьма интересным и веселым. Из сторис можно предположить, что зрители его увидят уже совсем скоро – 17 или 18 июня.

Отметим, что недавно ради своего нового реалити-шоу Каменских показала, как выглядела до похудения. Певица уже четыре года работает над своей фигурой в спортзале. До этого она весила 80 килограммов, но за первые три года тренировок сбросила 20 килограммов.

Напомним, Каменских похвалилась садом и застекленной террасой в их с Потапом особняке: "Ретро во всем".

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