Известная украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала о важном

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала очень известной благодаря дуэту "Потап и Настя". Но красотка уже давно занялась сольной карьерой, а недавно выпустила "Красное вино". Не забывает апевица и об Инстаграм, где делится интересным контентом.

На новом фото Настя позировала раздетой, прикрывшись одеялом. Красотка решила рассказать, что больше всего любит в постели:

"Повзрослела - это когда покупка классной подушки и одеяла очень поднимают настроение.

Ставьте много +, если у вас так же.

А если серьезно, то во сне мы проводим треть своей жизни, поэтому нужно позаботься чтобы это время было максимально комфортным.

И первое на что надо обратить внимание - это ваша подушка. Важно : она должна быть гипоаллергенной. И главное - такой высоты, чтобы когда вы лежите, шея была на идеально ровной линии с головой и спиной", - написала Настя.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Показалось, что вы родили ребенка и держите его)))", "Ну наконец-то", "На ребёнка в одеяле похоже", "Но белье тоже дарит радость))) особенно кружевное)))".

Напомним, Каменских в непривычном образе показала, как умеет соблазнять

А еще Politeka писала, что Каменских "побаловалась" на улице, нарядившись в мини-платье с декольте

Также Politeka сообщала, что Каменских в мини-шортиках досталось за внешний вид на прогулке с подругой



