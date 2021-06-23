Что с ногой?

Певица Настя Каменских решила похвастаться спортивными выходными, но что-то пошло не так

34-летняя звезда выбралась на прогулку вместе со своей лучшей подругой Анной Завгородней, бывшей женой рэпера Позитива. В последнее время девушки много времени проводят вместе. Чего только стоит их поездка в Мексику, где они прожили почти месяц, снимая реалити "Девочки рулят".

В новом посте Каменских рассказала, как "правильно" они с Аней провели праздничные выходные на Троицу, передает Politeka.net.

"Бублик @annchuk спасибо тебе за день 🤍 это были правильные, насыщенные и настоящие выходные. Завтра в бой 😤", - говорится в подписи.

В кадре Настя с распущенными волосами и минимум косметики на лице позировала рядом с навороченным велосипедом салатового цвета. Артистка была в белой футболке, голубых мини-шортиках и кроссовках.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многих поразил размер ее ноги. Девушка воспользовалась одной из функций в камере телефона, нечаянно удлинив себе не только саму ножку, но и ступню.

"Смешной снимок красивой барышни. На ней кроссы или лыжи?! 😉😁"

"Что у тебя с кроссовком, чего как ласта?"

"Что с ногой? Вытянули на 47 размер одну ногу😂😂"

"Ох уж этот 0,5 режим, ноги удлиняет, но и из стопы лыжи делает"

"Настя, какой у вас размер ноги?"

"Настя, молодец! Что за велосипед?"

"Сорок последний размер ;)"

"Спорт и труд рядом идут, так держать, Настюш"

"Настя, с сидением на такой высоте колени угробите! Его нужно по высоте настроить так, чтобы в нижнем положении педали нога была почти выпрямлена!"

Напомним, что Каменских показала свою настоящую внешность, взволновав мужа Дорофеевой Дантеса.

Также Politeka писала, что разочарованная Анастасия Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом.

А еще Politeka сообщала, что Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах.