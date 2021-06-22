Украинская певица Настя Каменских смутила фотографией в купальнике

Как сообщает Politeka.net, поделилась снимком на своей странице в Инстаграм.

Настя сидела на газоне, подстелив красно полотенце. Артистка в ярком купальнике нежилась в лучах солнца.

«Спасибо, Вселенная, за ещё один прекрасный день☀️ на фото абсолютное блаженство», - написала она.

Отметим, из-за особенностей ракурса ноги артистки на фото оказались непропорционально большими, на что обратили внимание фолловеры Каменских.

«Насть, лыжи», «Ноги размера 50? 😁😁😁», «Стопа 48?», «А пальцы то,что на руках что на ногах одинаковые», «Твои ступни просто невероятно длинные.... это фактически плавники», «А что с ногами 54 размер😂», «Капец, что с ногами?», «Какой размер ноги? 48?» - удивлялись в комментариях.

В то же время другие щедро осыпали Настю комплиментами.

«Настя, как всегда, невероятная», «Красотка», «Какие ноги», «Шикарные ноги Анастасия, вы красотка», «Настюша красотка❤», «Настя очень красивая, ты невероятная», «Да, повезло Потапу👏👏👏Бог послал такую красивую, умную, молодую красавицу-жену. Цените и любите друг друга», «Какая же ты замечательная», - писали пользователи Сети.

Напомним, что Каменских показала свою настоящую внешность, взволновав мужа Дорофеевой Дантеса.

Также Politeka писала, что разочарованная Анастасия Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом.

А еще Politeka сообщала, что Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах.