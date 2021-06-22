Украинская певица Настя Каменских смутила фотографией в купальнике
Как сообщает Politeka.net, поделилась снимком на своей странице в Инстаграм.
Настя сидела на газоне, подстелив красно полотенце. Артистка в ярком купальнике нежилась в лучах солнца.
«Спасибо, Вселенная, за ещё один прекрасный день☀️ на фото абсолютное блаженство», - написала она.
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Отметим, из-за особенностей ракурса ноги артистки на фото оказались непропорционально большими, на что обратили внимание фолловеры Каменских.
«Насть, лыжи», «Ноги размера 50? 😁😁😁», «Стопа 48?», «А пальцы то,что на руках что на ногах одинаковые», «Твои ступни просто невероятно длинные.... это фактически плавники», «А что с ногами 54 размер😂», «Капец, что с ногами?», «Какой размер ноги? 48?» - удивлялись в комментариях.
В то же время другие щедро осыпали Настю комплиментами.
«Настя, как всегда, невероятная», «Красотка», «Какие ноги», «Шикарные ноги Анастасия, вы красотка», «Настюша красотка❤», «Настя очень красивая, ты невероятная», «Да, повезло Потапу👏👏👏Бог послал такую красивую, умную, молодую красавицу-жену. Цените и любите друг друга», «Какая же ты замечательная», - писали пользователи Сети.
Напомним, что Каменских показала свою настоящую внешность, взволновав мужа Дорофеевой Дантеса.
Также Politeka писала, что разочарованная Анастасия Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом.
А еще Politeka сообщала, что Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах.