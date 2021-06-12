Певица Настя Каменских показала себя без косметики и прически на домашнем фото

34-летняя звезда, за которой наблюдают более 5 млн подписчиков в Инстаграм, не стесняется показывать свою настоящую внешность, периодически выставляя домашние снимки - без намека на гламур.

В своем новом посте Каменских предстала в белом свитшоте с мультяшным принтом, передает Politeka.net. Девушка продемонстрировала лицо без макияжа крупным планом, расположившись таким образом, чтобы солнечные лучи озаряли самое привлекательное.

"почувствуй 🤍", - подписала этот кадр звезда.

Пользователи оценили внешность Насти в комментариях. К слову, одним из первых "лайк" поставил муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес.

"нереально красивая 😍"

"Естественная красота 😍"

"Солнечная и сияющая фотография"

"Просто ангел"

"❤️"Скажи, откуда ты взялась "🔥"

Ранее мы рассказывали, Каменских призналась, что общего у ее мужа, продюсера и рэпера Потапа с покойным отцом. Во-первых их обоих зовут Алексеями, а во-вторых, они оба тельцы по гороскопу. Но это даже не главное.

"Я не подбирала, так случайно вышло, а потом я поняла, что он полностью похож на моего отца. Юмором! У Леши с Лешей просто одинаковые были шутки. Это правда. И вообще... даже не могу объяснить... вот эти флюиды, которые человек передает, у них действительно схожи. Не зря же говорят, что девочки выбирают себе мужчин похожих на пап", - поделилась Настя в интервью YouTube-каналу DOROTYE.

Напомним, Каменских в обтягивающем платье озадачила "беременным" внешним видом: "Возраст никого не щадит".

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