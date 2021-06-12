Певица Настя Каменских показала себя без косметики и прически на домашнем фото
34-летняя звезда, за которой наблюдают более 5 млн подписчиков в Инстаграм, не стесняется показывать свою настоящую внешность, периодически выставляя домашние снимки - без намека на гламур.
В своем новом посте Каменских предстала в белом свитшоте с мультяшным принтом, передает Politeka.net. Девушка продемонстрировала лицо без макияжа крупным планом, расположившись таким образом, чтобы солнечные лучи озаряли самое привлекательное.
"почувствуй 🤍", - подписала этот кадр звезда.
Пользователи оценили внешность Насти в комментариях. К слову, одним из первых "лайк" поставил муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
"Играла возле дома": двухлетняя Леночка бесследно исчезла, приметы и фото
Всплыла новая информация о пропавшем офицере из Одессы: "Мог быть шпионом"
Зарядка для телефона уничтожила квартиру в Одессе: последствия пожара показали на видео
"Тело спрятал в коллекторе": раскрылись детали убийства 8-летнего украинца
"нереально красивая 😍"
"Естественная красота 😍"
"Солнечная и сияющая фотография"
"Просто ангел"
"❤️"Скажи, откуда ты взялась "🔥"
Ранее мы рассказывали, Каменских призналась, что общего у ее мужа, продюсера и рэпера Потапа с покойным отцом. Во-первых их обоих зовут Алексеями, а во-вторых, они оба тельцы по гороскопу. Но это даже не главное.
"Я не подбирала, так случайно вышло, а потом я поняла, что он полностью похож на моего отца. Юмором! У Леши с Лешей просто одинаковые были шутки. Это правда. И вообще... даже не могу объяснить... вот эти флюиды, которые человек передает, у них действительно схожи. Не зря же говорят, что девочки выбирают себе мужчин похожих на пап", - поделилась Настя в интервью YouTube-каналу DOROTYE.
Напомним, Каменских в обтягивающем платье озадачила "беременным" внешним видом: "Возраст никого не щадит".
Как сообщала Politeka, Андрей Данилко расцвел рядом с аппетитным декольте Поляковой, появилось фото: "Хоть где-то счастье есть".
Также Politeka писала, что игривая Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат: "Лет на 10 моложе стала".