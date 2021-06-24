Популярная украинская певица Настя Каменских блеснула фигурой в красивом мини-платье
Было время, когда известная артистка поправилась, сообщает Politeka.net. Однако в итоге она довела свою фигуру до совершенства. Еще год назад певица призналась, что с помощью диеты и спорта она сбросила практически 20 килограммов.
"Друзья! Всех жду 1.07 в Cuba Camp💃🏻 Будет много неожиданного и сек**ального❤️🔥", - написала певица, побаловавшись на улице.
Публикация быстро собрала более 6000 лайков и много комментариев.
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"Красоточка ,такая настоящая😍😍😍", "Завтра в Харькове вас ждали. А концерт отменили😢", "Мне кажется, в прошлое не сильно хочется, скорее 1.07😘☺️", "Такие носочки красивые", "Скромность где? ВАУ ТА НУ СКРОМНОСТЬ ВЕДЬ ЕСТЬ 🔥🔥 ЛЮБИМ ❤️", "Так вами горжусь!!.🚀🚀🚀 вы меня мотивируете и заставляете двигаться вперёд!😊", - написали пользователи сети.
Напомним, Настя Каменских весной этого года показала, как выглядела до похудения и попросила не судить ее строго.
Напомним, Каменских в мини-шортиках досталось за внешний вид на прогулке с подругой: "Настя, какой у вас размер...".
Как сообщала Politeka, Каменских блеснула похудевшей фигурой в узких велосипедках: «Кошечка вышла погулять».
Также Politeka писала, что Каменских распахнула платье, показав "самый сок" в новом бикини: фото у бассейна.