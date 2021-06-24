Популярная украинская певица Настя Каменских блеснула фигурой в красивом мини-платье

Было время, когда известная артистка поправилась, сообщает Politeka.net. Однако в итоге она довела свою фигуру до совершенства. Еще год назад певица призналась, что с помощью диеты и спорта она сбросила практически 20 килограммов.

Насте пришлось полностью отказаться от сладкого, но сейчас она позволяет себе кусочек чизкейка. Всем, кто хочет сбросить вес, артистка советует делать зарядку натощак, ведь так быстрее сжигаются калории.

В новом посте своего аккаунта в Инстаграм певица продемонстрировала красивую фигуру в кокетливом мини-платье с декольте. Звезда впечатлила стройными ножками, надев сетчатые носочки под босоножки.

"Друзья! Всех жду 1.07 в Cuba Camp💃🏻 Будет много неожиданного и сек**ального❤️‍🔥", - написала певица, побаловавшись на улице.

Публикация быстро собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Красоточка ,такая настоящая😍😍😍", "Завтра в Харькове вас ждали. А концерт отменили😢", "Мне кажется, в прошлое не сильно хочется, скорее 1.07😘☺️", "Такие носочки красивые", "Скромность где? ВАУ ТА НУ СКРОМНОСТЬ ВЕДЬ ЕСТЬ 🔥🔥 ЛЮБИМ ❤️", "Так вами горжусь!!.🚀🚀🚀 вы меня мотивируете и заставляете двигаться вперёд!😊", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских весной этого года показала, как выглядела до похудения и попросила не судить ее строго.

Напомним, Каменских в мини-шортиках досталось за внешний вид на прогулке с подругой: "Настя, какой у вас размер...".

Как сообщала Politeka, Каменских блеснула похудевшей фигурой в узких велосипедках: «Кошечка вышла погулять».

Также Politeka писала, что Каменских распахнула платье, показав "самый сок" в новом бикини: фото у бассейна.