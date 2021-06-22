Украинская певица Настя Каменских в новом кокетливом образе показала фигуру у бассейна

Популярная исполнительница свободное время чаще всего проводит с мужем и подругой – Анной Андрийчук, которая недавно развелась с Позитивом. Причем дома звезды отдыхают больше всего. Во дворе Потапа и Насти есть бассейн, возле которого они постоянно загорают.

В этот раз Настя игриво показала новый образ перед тем, как отправилась купаться. В маленьком небесно-голубом бикини звезда покрутилась перед камерой, привлекая внимание к фигуре. Причем самое интересное Каменских выгодно прикрыла белым платьем, оставив его не завязанным.

Покрутившись перед камерой, Настя смогла акцентировать внимание на загорелой фигуре и внешнем виде в целом, ведь ее постоянно обсуждают за скачки веса. На еще одном фото уже после водных «процедур» звезда предстала в одном купальнике и без макияжа.

Также Настя поделилась еще одним образом уже в другом купальнике. Ометим, из-за особенностей ракурса ноги артистки на фото оказались непропорционально большими, на что обратили внимание фолловеры Каменских.

«Насть, лыжи», «Ноги размера 50? 😁», «Стопа 48?», «А пальцы то,что на руках что на ногах одинаковые», «Да, повезло Потапу👏Бог послал такую красивую, умную, молодую красавицу-жену. Цените и любите друг друга», «Какая же ты замечательная», - писали пользователи Сети.

Напомним, что Каменских показала свою настоящую внешность, взволновав мужа Дорофеевой Дантеса.

Также Politeka писала, что разочарованная Анастасия Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом.

А еще Politeka сообщала, что Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах.