Украинская певица Настя Каменских в новом кокетливом образе показала фигуру у бассейна
Популярная исполнительница свободное время чаще всего проводит с мужем и подругой – Анной Андрийчук, которая недавно развелась с Позитивом. Причем дома звезды отдыхают больше всего. Во дворе Потапа и Насти есть бассейн, возле которого они постоянно загорают.
В этот раз Настя игриво показала новый образ перед тем, как отправилась купаться. В маленьком небесно-голубом бикини звезда покрутилась перед камерой, привлекая внимание к фигуре. Причем самое интересное Каменских выгодно прикрыла белым платьем, оставив его не завязанным.
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Покрутившись перед камерой, Настя смогла акцентировать внимание на загорелой фигуре и внешнем виде в целом, ведь ее постоянно обсуждают за скачки веса. На еще одном фото уже после водных «процедур» звезда предстала в одном купальнике и без макияжа.
Также Настя поделилась еще одним образом уже в другом купальнике. Ометим, из-за особенностей ракурса ноги артистки на фото оказались непропорционально большими, на что обратили внимание фолловеры Каменских.
«Насть, лыжи», «Ноги размера 50? 😁», «Стопа 48?», «А пальцы то,что на руках что на ногах одинаковые», «Да, повезло Потапу👏Бог послал такую красивую, умную, молодую красавицу-жену. Цените и любите друг друга», «Какая же ты замечательная», - писали пользователи Сети.
Напомним, что Каменских показала свою настоящую внешность, взволновав мужа Дорофеевой Дантеса.
Также Politeka писала, что разочарованная Анастасия Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом.
А еще Politeka сообщала, что Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах.