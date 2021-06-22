Певица Настя Каменских восхитила своей фигурой

34-летняя звезда склонна к полноте, поэтому ей приходится больше остальных следить за питанием и уделять времени занятиям спорту. Недавно красотка рассказала в своем Инстаграм, что похудела на почти на 20 килограмм.

Сейчас же Каменских может похвастаться прекрасной формой, которую поддерживает регулярными тренировками. В новом посте певица показала фото с пробежки, передает Politeka.net.

Настя была запечатлена в черных велосипедках и топе.

«Обожаю начинать утро с пробежки. Такое бодрое утро, даёт заряд на целый день☀ Сегодня меня ждёт много интересного. всем классного настроения», - написала артистка.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, отметив, что Настя заметно похудела, и выглядит потрясающе.

«Вы очень классная», «Ууууух красотка моя», «вы очень мотивируете», «Кошечка вышла погулять», «Ты прекрасна», «Какая попка», «Ты так похудела», «Волшебная», «Ты очень красиво выглядишь», «Смакотулька», - пишут в комментариях.

Ранее Каменских рассказывала, что для поддержания формы питается дробно по пять раз в день и в одно и то же время - это позволяет выработать привычку и работать организму более эффективно.

Напомним, что Каменских показала свою настоящую внешность, взволновав мужа Дорофеевой Дантеса.

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