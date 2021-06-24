Популярная украинская певица Настя Каменских показала, какой искусительной женщиной может быть, в рамках продвижения своей песни

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Он оказался посвящен песне «Красное вино», которую Каменских выпустила не так давно. Певица решила лучше раскрыть настроение композиции, поделившись атмосферными кадрами.

Так, на коротком видео Настя с непривычной для нее челкой показала, как чувственно сжимает в руке гроздь спелого винограда. По руке певицы тут же начинает течь сок, который Каменских томно слизывает, демонстрируя свои навыки соблазнения.

В подписи к этим кадрам певица решила поговорить о женских качествах.

«Женщина. Пьянит, искушает и будоражит. Как красное вино. Невозможно устоять. Невозможно не поддаться», - пишет звезда.

Поклонники Насти не смогли пройти мимо такого поста, не засыпав певицу восхищенными комментариями.

«Ох и искусительница», «Шикарная женщина», «так стильно под ретро», «Клеопатра», «Из сериала Дикая Роза!», «Ужас! Какой налёт на языке. Бегом к врачу, сдавать анализы!», «Красиво. Сразу виноградика захотелось», «Вы неправильно виноград едите», «Боже! Как вкусно и красиво», «Настя беременна?», «Очень здесь похожа на Монику Белуччи», «Ах, Настя! Горячая испанская женщина», «По языку можно сказать, что нездоровый ЖКТ ( по бокам ярко выражены отпечатки зубов, отмечается белый налёт», - пишут люди.

Напомним, Каменских в мини-шортиках досталось за внешний вид на прогулке с подругой: "Настя, какой у вас размер...".

Как сообщала Politeka, Каменских блеснула похудевшей фигурой в узких велосипедках: «Кошечка вышла погулять».

Также Politeka писала, что Каменских распахнула платье, показав "самый сок" в новом бикини: фото у бассейна.