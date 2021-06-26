Украинская певица Настя Каменских показала, как развлекает себя дома в свободное время без мужа

Несмотря на то, что звезда часто рассказывает о себе, показывает многие личные фото в Инстаграм, о своей личной жизни и общении с Потапом она не говорит. Желая оставить свое счастье при себе, Каменских также не так часто показывает совместные снимки, чтобы избежать завистливых комментариев.

А вот позировать в бикини Каменских очень любит, поэтому показывает в Стори довольно жаркие кадры. Сейчас, когда на улице стоит аномально жаркая погода, по дому Настя решила ходить не в домашней одежде, а в одном полосатом купальнике.

«Урок вокала дома в купальнике. Такого еще не было» - написала Настя под своими кадрами в Сторисах. Не обошлось и без кадров из ванной, где Каменских позировала с разного ракурса, показывая фигуру.

К слову, ранее звезда много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но теперь, после похудения, Каменских не стесняется своих форм и лишних кг, которые периодически набирает.

Напомним, Каменских сорвалась на крик во время интервью, застали врасплох

А еще Politeka сообщала, что Потап хвастанул роскошным подарком с бриллиантами на 40-летие

Также Politeka писала, что разочарованная Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом