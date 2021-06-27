О Боже, это же бомба

Эктор Хименес-Браво как-никто другой умеет удивлять своими талантами и умениями

Как сообщает Politeka.net, шеф-повар, ведущий кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво уделяет много времени своему физическому здоровью. Кроме того, он активно снимает забавные видео, которые выкладывает в сети.

Несколько часов назад он показал в Instagram подборку своих видео на Тік Ток и поинтересовался, какое из них лучше (чтобы их посмотреть доскрольте до конца страницы).

На первом коротеньком видео, он танцует, выбрасывая при этом популярную игрушку "Поп-ит". На втором танцует зажигательный танец в компании известной украинской певицы Натальи Могилевской. А уже на третьем готовит десерт на глазах у Славы Каминской.

Нашлось место в его подборке и для довольно забавных видео, в которых шеф-повар высмеивает самого себя, а также повеселился перед камерой, как ребенок.

У пользователей сети он спросил, какое из пяти видео им понравилось больше других.

Комментаторы не стали долго ждать и ответили на вопрос Эктора. Не забыли они и о хвалебных комментариях в сторону своего любимого шефа.

"Про родителей просто🔥", "Последнее видео вообще круто", "О Боже могила бомба", "Омг Могилевская это трындец", - комментировали пользователи сети.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" восхитился Украиной, поразив признанием и фото.

Как Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в смокинге щегольнул перед Каменских и Осадчей.

Также Politeka писала, что в "Мастер Шеф" поплатились, поставив у плиты Полякову и Алину Гросу.