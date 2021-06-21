Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво порадовал поклонников яркими фото из Одессы
49-летний шеф-повар с колумбийскими корнями опубликовал серию свежих снимков, которые сделал во время мероприятия в городе-"жемчужине у моря", передает Politeka.net.
По случаю знаменательного события Хименес-Браво принарядился в смокинг темно-серого цвета с витиеватым узором, а также пеструю рубашку с мини-портретами известных лиц и персонажей.
"Открытие казино 🍒🍒🍒Феерическое шоу, роскошные платья, пьянящие коктейли, жаркая и обольстительная южная Одесса 🌊 Светская жизнь в эпоху пандемии замерла. И поэтому эти редкие моменты хочется оставить здесь. Давно я уже не надевал смокинг вне площадки «Мастер шеф». Мне идет? 🎩", - говорится в подписи.
На фото звезда "МастерШеф" покрасовался в смокинге перед певицей Настей Каменских и ведущей "Світського життя" Катей Осадчей, которые не могли пропустить это яркое событие.
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Пользователи с жаром обсудили увиденное:
"Конечно вам идёт всё 🔥🔥👏"
"Ужас реклама казино 🎰 ну за деньги вы и не такое сделаете )"
"Очень круто. Вам все к лицу.❤️❤️"
"Превосходно если это уместно и не жарковато вам 🥂😉"
"Эктор вам идёт смокинг"
Ранее мы рассказывали, что Хименес-Браво сообщил о старте нового сезона кулинарного проекта, пообещав уйму зрелищ.
«Начало новой истории «МастерШеф». После первого съемочного дня могу с уверенностью сказать, что сезон будет зрелищным 🚀 с новыми испытаниями и талантливыми, интересными участниками», - написал он.
Напомним, Хименеса-Браво из "Мастер Шеф" поймали на заигрывании с участниками шоу: забавные кадры.
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