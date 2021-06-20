На своих страницах в социальных сетях Эктор Хименес-Браво поблагодарил Насти Каменских за прекрасное шоу

Как сообщает Politeka.net, судья МастерШеф, канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво активно ведет свой блог и делится новыми рецептами.

На днях звездный повар сходил на концерт - он посетил сольник Насти Каменской в Одессе. Кадрами из концерта он поделился в сети Instagram.

Фото было сделано за кулисами. Звезды, как всегда, выбрали стильные наряды. На Каменских – золотистая блуза с пикантными элементами декора, под которой хорошо видно белье – черный лиф, черные лосины и лаковый тугой корсет. Макияж Насти был сделан с акцентом на глаза, на губах играет трендовая нюдовая помада, волосы распущены.

Эктор облачился в серый деловой костюм, который дополнила белая рубашка с ярким принтом и лоферы на толстой подошве. Звезды обнимают друг друга и счастливо улыбаются на камеру.



"NK в Одессе! Одесса - прекрасна. NK - невероятна", - восхитился Эктор в подписи к кадрам.

Поклонники пришли в восторг и снова отметили, что Эктор Хименес-Браво умеет эффектно себя подать. Некоторые поблагодарили его за видео с концерта Каменских. Были и те, кто заметил, что повар выглядит очень счастливым рядом с певицей, заподозрив его во влюбленности в Настю.

"Эктор такой 😀счастливый, наверное тайно влюблён в Настю", "Очень здорово 🙌 спасибо за эфир ! Одесса ❤️NK", "Спасибо большое. Это было очень круто. Я тоже люблю петь. Но мне мешает страх . Я тоже люблю готовить . Но мне мешает неуверенность в себе".

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