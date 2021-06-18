Украинцы раскритиковали новый формат популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф"

Как передает Politeka.net, о своих впечатлениях зрители пишут в комментариях на Yutube-канале проекта.

Так, летом на телеэкраны вышел проект «МастерШеф. CELEBRITY», где за победу борются украинские звезды. Однако, судя по реакции в Сети, зрителям такой вариант не пришелся по душе.

«Какая жесть! Какой бред! Первый сезон за всю историю МШ который я не буду смотреть», «Ну все! Дождались, МШ - скатился в Дно!», «Это первый Мастер Шеф, который я смотреть не буду!!! Это уже не про кулинарию... Превратили мое любимое шоу в клоунаду!! Ужас», «Можно в следующий раз без Поляковой? Она только раздражителем была», «Какое-то засилие пошлости, вульгарности», «Эктор Браво, этим сезоном Вы позорите и профессию и тех кто до этого был участником. Позор, позорище», «Жаль, что мастер шеф скатились до такого позора», - пишут огорченные зрители.

Напомним, в первом выпуске «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарной битве сошлись звездные блондинки и брюнетки - Оля Полякова, Алина Гросу и Таяна против команды Надежды Мейхер, Ольга Цибульская и Даши Астафьевой. Победу получила Оля Полякова.

Напомним, Хименесу-Браво досталось за Могилевскую и Монро на "Мастер Шеф": "Полякова еще не худший вариант".

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