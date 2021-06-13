Певицы Ольга Полякова и Ольга Цибульская устроили шоу на "Мастер шефе"
Как передает Politeka.net, анонс нового проекта поделились на Instagram-страничке телеканала "СТБ".
В первом выпуске «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарной битве сойдутся звездные блондинки и брюнетки - Оля Полякова, Алина Гросу и Таяна против команды Надежды Мейхер, Ольга Цибульская и Даши Астафьевой.
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"Для знаменитых красавиц победа станет делом чести, и они будут готовы на все! Оля Полякова захочет доказать, что она не только Королева ночи, но и кухни! Ради пармезана для идеального ризотто певица буквально физически «устранит» конкурентку Оля Цибульскую", - говорится в анонсе к новому выпуску, который зрители увидят на экранах 12 июня.
Стоит отметить, что пока в эфир будет выходить звездный сезон, команда будет работать над 11 сезоном любителей. Об этом в своем инстаграм сообщил бессменный судья проекту МастерШеф Хименес-Браво.
Эктор отметил, что мечтает о талантливых участниках и вкусных блюдах от них.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео.
Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из " Мастер Шеф"