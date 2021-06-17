Певица Ольга Полякова удивила дерзким поведением на шоу "Мастер шефе"

Как передает Politeka.net, кдры нового проекта поделились на Instagram-страничке телеканала "СТБ".

Так, певица стала одной из участниц первого выпуска «МастерШеф. CELEBRITY». Там, в кулинарной битве сошлись звездные блондинки и брюнетки - Оля Полякова, Алина Гросу и Таяна против команды Надежды Мейхер, Ольга Цибульская и Даши Астафьевой.

В одном из конкурсов обеим командам нужно наперегонки приготовить одну и ту же блюдо классической итальянской кухни - ризотто с грибами.

Оля Полякова завершала приготовление блюда, а также презентовала его.

Во время дегустации Судья проекта Эктор Хименес-Браво отметил, что в блюде слишком много масла. Но Полякову это не смутила.

«Вы там, где масло не берите. Берите там, где ризотто», - ответила она.

Отметим, по результатам выпуска именно Полякова стала обладательницей главного приза – серебряной сковородки. Такой исход очень не понравился некоторым зрителям.

«А приз тому, кто понаглее? Почему приз забрала Полякова? А может надо было его разыграть между участниками команды? Как-то несправедливо получается!», «Почему Таяни и Гросу не добрался также приз? Игра была командной, а приз на друга. Справедливо?», "Поведение отвратительное. Если они звезды, то можно и на стол и орать, а если простые смертные то стоят и молчат и не дай бог что то сказать", - написали в комментариях.

Напомним, Хименесу-Браво досталось за Могилевскую и Монро на "Мастер Шеф": "Полякова еще не худший вариант".

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