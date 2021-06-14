Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заинтриговал украинцев

Как передает Politeka.net, новые фото он показал на своей страничке в Instagram.

Эктор Хименес-Браво рассказал о старте нового сезона шоу, пообещав, что там будет на что посмотреть.

«Начало новой истории «Мастер шеф». После первого съемочного дня могу с уверенностью сказать, что сезон будет зрелищным 🚀 с новыми испытаниями и талантливыми, интересными участниками», - написал он.

Фолловеры Эктора делятся своими впечатлениями в комментариях.

«Думаю, что намного интереснее было бы если б пригласили всех финалистов предыдущих сезонов МШ и они между собою соревновались. Было бы намного интереснее и приятнее смотреть. А этот сезон вообще не заходит», «А мне как раз этот сезон вошел. 👏 Хочется и на обычных людей (селебрити) посмотреть, а не только как профи готовят. Полякова вчера была 🔥. Даша открылась с другой стороны. А за Алину обидно», «Ждём с нетерпением», «Вау, Эктор», - пишут в комментариях.

Отметим, недавно на экраны вышло шоу "МастерШеф Селебрити", в котором за победу борются украинские звезды. Команды сражаются за девайс настоящего шефа — серебряную сковородку.

В первом выпуске сразились команды звездных блондинок и брюнеток. Оля Полякова, TAYANNA и Алина Гросу надели красные фартуки. За синюю команду играли Даша Астафьева, Оля Цибульская и Надежда Мейхер.

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