Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач поделился забавными кадрами с "Мастер Шефа"
Как передает Politeka.net, видео комик опубликовал на своей страничке в Instagram.
На этот раз в гости к Эктору пожаловали команды лысых и бородачей. Участие в шоу приняли Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков, Виталий Козловский, Алексея Суровцев и Владимир Жогло.
Юрий Ткач на своей страничке в Instagram решил показать закулисье шоу. На опубликованных кадрах он показал Лупити - любимую собачку ведущего "Мастер шеф". Собачку Эктору подарили на 48-летие и он регулярно делится фото с ней в соцсетях. Любимица Хименеса-Браво уже успела стать звездой среди его поклонников.
"Иди сюда, я тебя щас...", - не успел договорить Ткак, как Лупити прыгнула в объятья к хозяину.
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Стоит отметить, что всего в шоу "Мастер Шеф. Селебрити" примут участие 72 украинских звезды. Среди них зрители увидят актеров, музыкантов, хореографов, артистов, телеведущих, юмористов и других.
Напомним, Хименесу-Браво досталось за Могилевскую и Монро на "Мастер Шеф": "Полякова еще не худший вариант".
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