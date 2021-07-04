Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач поделился забавными кадрами с "Мастер Шефа"

Как передает Politeka.net, видео комик опубликовал на своей страничке в Instagram.



На этот раз в гости к Эктору пожаловали команды лысых и бородачей. Участие в шоу приняли Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков, Виталий Козловский, Алексея Суровцев и Владимир Жогло.



Юрий Ткач на своей страничке в Instagram решил показать закулисье шоу. На опубликованных кадрах он показал Лупити - любимую собачку ведущего "Мастер шеф". Собачку Эктору подарили на 48-летие и он регулярно делится фото с ней в соцсетях. Любимица Хименеса-Браво уже успела стать звездой среди его поклонников.

"Иди сюда, я тебя щас...", - не успел договорить Ткак, как Лупити прыгнула в объятья к хозяину.

Стоит отметить, что всего в шоу "Мастер Шеф. Селебрити" примут участие 72 украинских звезды. Среди них зрители увидят актеров, музыкантов, хореографов, артистов, телеведущих, юмористов и других.

Напомним, Хименесу-Браво досталось за Могилевскую и Монро на "Мастер Шеф": "Полякова еще не худший вариант".

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