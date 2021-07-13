Певица Настя Каменских дала интервью "любимцу" Тины Кароль Славе Демину и осадила его за нахальный вопрос
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских в программе Славы Демина "29 вопросов" осадила ведущего за нескромный вопрос о деньгах. Оказалось, что "любимец" Тины Кароль Демин спросил у Насти, сколько она заработала на съемках реалити-шоу "Девочки рулят".
На это Каменских ответила, что она занимается больше творчеством, а вот финансовая сторона ее интересует меньше. "От меня вообще вся эта финансовая сторона настолько далека. Я занимаюсь творчеством, а не считаю деньги. И вообще – не лезь в карман чужих людей", - осадила Славу Настя.
По словам артистки, в Украине с монетизацией видео и песен все очень сложно, так как процветает пиратство и заработать из-за этого проблематично. "Безусловно, и настолько бы хотели и боролись с этим, пока сама ментальность не поменяется, у людей ничего не произойдет. И вообще, это не корректный с твоей стороны вопрос", - подытожила Каменских.
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