Муж певицы Насти Каменских, продюсер Потап вызвал бурю своей выходкой на сцене фестиваля Atlas Weеkend

В Сети с энтузиазмом обсуждают поцелуй Потапа с Позитивом, экс-солистом "Время и Стекло". Кадры опубликовали на официальной страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм, передает Politeka.net.

После того, как певец MELOVIN совершил со сцены фестиваля каминг-аут, поцеловавшись с мужчиной, Алексей Потапенко и Алексей Завгородний (настоящие имена Потапа и Позитива) решили "приколоться" странным образом, сделав тоже самое.

Впрочем, после короткого поцелуя в губы парни отпрянули друг от друга и принялись брезгливо вытираться под овации зрителей. Спустя несколько секунд заиграла музыка, и Позитив зачитал тематический текст, которым начал выступление: "Нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов".

Комментирующие поспешили высказать свое мнение по поводу случившегося, и, стоит отметить, большинство "освистали" артистов:

"Теперь понятно чего Позитив развелся. Не дай Бог отобьет его у Насти - Настя уже давно с Дорофеевой целовалась"

"Стебанули так стебанули😂"

"С ума посходили что ли?!!! Фууу"

"Видно, что им самим было противно. Внимательно посмотрите на реакцию после. Это стеб"

"Это просто хайп, насмешка🤬. Меловин нам открыл свои истину, свои чувства (хотя и в дерзкий форме). Потапа жаба задавила, что Мел на первых страницах. Поэтому и решил себе прославиться"

"Ничего святого, за бабло унизятся ниже плинтуса"

"На это все смотрели сотни детей... что вы этим пропагандируете? 😢"

Напомним, Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента.

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