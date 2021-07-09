Муж певицы Насти Каменских, продюсер Потап вызвал бурю своей выходкой на сцене фестиваля Atlas Weеkend
В Сети с энтузиазмом обсуждают поцелуй Потапа с Позитивом, экс-солистом "Время и Стекло". Кадры опубликовали на официальной страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм, передает Politeka.net.
После того, как певец MELOVIN совершил со сцены фестиваля каминг-аут, поцеловавшись с мужчиной, Алексей Потапенко и Алексей Завгородний (настоящие имена Потапа и Позитива) решили "приколоться" странным образом, сделав тоже самое.
Впрочем, после короткого поцелуя в губы парни отпрянули друг от друга и принялись брезгливо вытираться под овации зрителей. Спустя несколько секунд заиграла музыка, и Позитив зачитал тематический текст, которым начал выступление: "Нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов".
Трагедия потрясла экс-мужа Наташи Королевой, подробности: "До последнего хотелось верить, что люди останутся живы"
Влад Яма рассекретил, чем кормят звезд "1+1" в столовой и сколько это стоит: неожиданные кадры
Леся Никитюк и Полякова не сдержались, увидев, какой Сумская была в 16 лет: "Боже, Оля..."
Стихия накрыла украинский курорт, первая линия моря посреди города: кадры с места
Дженнифер Лопес показала свой молодой задор, запрыгнув в бассейн в одних плавках: "Сладенькая"
Комментирующие поспешили высказать свое мнение по поводу случившегося, и, стоит отметить, большинство "освистали" артистов:
"Теперь понятно чего Позитив развелся. Не дай Бог отобьет его у Насти - Настя уже давно с Дорофеевой целовалась"
"Стебанули так стебанули😂"
"С ума посходили что ли?!!! Фууу"
"Видно, что им самим было противно. Внимательно посмотрите на реакцию после. Это стеб"
"Это просто хайп, насмешка🤬. Меловин нам открыл свои истину, свои чувства (хотя и в дерзкий форме). Потапа жаба задавила, что Мел на первых страницах. Поэтому и решил себе прославиться"
"Ничего святого, за бабло унизятся ниже плинтуса"
"На это все смотрели сотни детей... что вы этим пропагандируете? 😢"
Напомним, Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента.
Как сообщала Politeka, Потап устроил дерзкую провокацию
Также Politeka писала, что Дорофеева эффектно разбавила мужскую компанию Потапа и Позитива: "А почему поцелуй был без Нади?"