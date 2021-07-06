В Киеве на территории ВДНХ стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который уже отметился некоторыми инцидентами
В первый день фестиваля выступили: Тина Кароль, Mozgi, Melovin, NK, Dorofeeva, Воплі Відоплясова, Dantes, Alyosha, Сергей Мироненко, Сергей Бабкин, Скай, Скрябин и Юркеш, Bachi, Keyc, BSHKK и другие.
При этом артист Melovin совершил, по его словам каминг-аут, поцеловав на сцене сперва девушку, а потом – парня. Теперь артист жалуется, что при трансляции этот фрагмент вырезали и не хотят также публиковать на Youtube.
Со своим коллективом Mozgi выступил на Atlas Weekend известный рэпер Потап.
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При этом во время выступления он получил по лицу большим шаром, которые подбрасывали на сцене. Похоже, что все вышло случайно.
"Коротко о том, как я чуть не покалечила Потапа", - подписано видео, которое опубликовали в Инстаграм.
Хуже пришлось зрителям. Так, в первые два дня организаторы фестиваля Atlas Weekend решили пускать людей бесплатно, однако такая инициатива обернулась неприятностью. Из-за большого наплыва людей возникла серьезная давка и двери метро пришлось закрыть, из-за чего многие любители музыки не смогли попасть внутрь.
Напомним, Каменских рядом с Потапом огорошила видом, показав лишнее прямо на улице.
Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа показала трогательный снимок с родным отцом.
Также Politeka писала, что Потап показал своего любимого сына, очень похожего на Горовую: "Малой классный"