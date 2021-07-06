В Киеве на территории ВДНХ стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который уже отметился некоторыми инцидентами

В первый день фестиваля выступили: Тина Кароль, Mozgi, Melovin, NK, Dorofeeva, Воплі Відоплясова, Dantes, Alyosha, Сергей Мироненко, Сергей Бабкин, Скай, Скрябин и Юркеш, Bachi, Keyc, BSHKK и другие.

При этом артист Melovin совершил, по его словам каминг-аут, поцеловав на сцене сперва девушку, а потом – парня. Теперь артист жалуется, что при трансляции этот фрагмент вырезали и не хотят также публиковать на Youtube.

Со своим коллективом Mozgi выступил на Atlas Weekend известный рэпер Потап.

При этом во время выступления он получил по лицу большим шаром, которые подбрасывали на сцене. Похоже, что все вышло случайно.

"Коротко о том, как я чуть не покалечила Потапа", - подписано видео, которое опубликовали в Инстаграм.

Хуже пришлось зрителям. Так, в первые два дня организаторы фестиваля Atlas Weekend решили пускать людей бесплатно, однако такая инициатива обернулась неприятностью. Из-за большого наплыва людей возникла серьезная давка и двери метро пришлось закрыть, из-за чего многие любители музыки не смогли попасть внутрь.

Напомним, Каменских рядом с Потапом огорошила видом, показав лишнее прямо на улице.

Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа показала трогательный снимок с родным отцом.

Также Politeka писала, что Потап показал своего любимого сына, очень похожего на Горовую: "Малой классный"