Известная певица Настя Каменских показала очаровательное фото с мужем Потапом на прогулке в городе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Красотка собрала многомиллионную армию поклонников, которым теперь часто показывает свою жизнь. Так, в этот раз звезда поделилась забавным кадром с мужем Потапом, который сделала где-то на прогулке.

На новом снимке Настя позирует в красной полосатой рубашке оверсайз, под которой видно черный бюстгальтер. Пышные кудри красотки распущены, а на ее лице модные солнцезащитные очки, она забавно показывает язык. Рядом с певицей стоит ее муж Потап, на нем светлые джинсы и интересная футболка, а на лице загадочная улыбка.

В подписи к фотографии Каменских написала: "Как подписать фото?". Пользователи тут же принялись комментировать веселый снимок пары: "Кайф", "Настя, вам надо родить ребёнка, тогда может быть будете ещё счастливые", "Сладкие", "Валерий Леонтьев forever", "Поклонница фоткается с Потапом", "Стиль собачки", "Можно просто лучшие".

Напомним, Каменских призналась в проблемах со здоровьем накануне важного события: "Надеюсь, что...".

Как сообщала Politeka, Каменских в комбинезоне и без косметики показала себя настоящую: "Редкость для нынешнего шоу-бизнеса".

Также Politeka писала, Каменских в мини-бикини позволила полюбоваться своими формами с лучшего ракурса: провокационный кадр.