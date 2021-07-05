Певица Настя Каменских рассказала о своей беде, обратившись к публике

34-летняя артистка, как известно, примет участие в самом большом украинском фестивале Atlas Weekend, который стартует 5 июля в Киеве. Однако, накануне выступления звезда пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Об этом Настя сообщила во время репетиции, выложив соответствующие кадры в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам Каменских, сейчас у нее очень плотный график выступлений, и это не могло не отразиться на ее самочувствии.

"Каждый день концерты - это самая большая награда для артиста, но... Могу сказать, что немножко волнуюсь, потому что были несколько концеров подряд, и у меня чуть-чуть сел голос, я надеюсь, что до завтра он восстановится... Всякие кондиционеры летом это, конечно, опасно, поэтому, пожалуйста, берегите себя...", - обратилась певица к фанатам.

Несмотря на легкое недомогание, Настя все же держится молодцом: "Самое главное и важное в этом деле, это то, что у нас потрясающее настроение! Леха мой меня поддерживает и девчата... Сделаю все возможное, чтобы восстановить (голос, - ред. ) до завтра".

Также певица рассказала, что после саунд-чека планирует с мужем посетить врача.

Напомним, Каменских без одежды прикрылась одной пеной, показывая кокетливые игры в ванной

А еще Politeka писала, что Настя Каменских откровенно рассказала об обидах на Потапа и его страхе

Также Politeka сообщала, что Каменских в корсете и ботфортах зажгла на сцене, похваставшись формами